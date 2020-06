Primo colpo di mercato per la Dgm

La Dgm Campoformido dopo l'acquisizione dei diritti per disputare la serie B, comunica con enorme soddisfazione di avere raggiunto un accordo con la Pallacanestro Reggiana per il prestito dell'atleta Alessandro Vigori.

La società friulana, fondata da Davide Micalich, in una nota si dice "estremamente orgogliosa per la fiducia riposta nei propri confronti da parte di un sodalizio storico della pallacanestro italiana come quello emiliano e da parte di un giocatore giovane con ampi margini di miglioramento che intende sfruttare questa opportunità come trampolino di lancio".

Vigori è un centro di 210 centimetri ed è nato nel 1999. Il nuovo lungo della Dgm, oltre ad avere già esordito in serie A proprio con la Reggiana, ha indossato le maglie di Mantova in A2 e Cesena in B per una sola partita prima della sospensione dei campionati a causa del Coronavirus.

Quello di Vigori è il primo innesto in vista del prossimo torneo di serie B. Nei prossimi giorni, assieme ad altre operazioni di mercato, sarà anche svelato l'atteso dell'allenatore.