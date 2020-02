Primo successo per Martignacco

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco si sblocca. Nella terza d’andata della Pool promozione, le friulane di coach Marco Gazzotti superano 3-2 (25-27, 25-22, 15-25, 25-15, 15-12) Busto Arsizio e raccolgono i primi punti al termine di una partita molto combattuta che entusiasma i numerosi appassionati accorsi in via San Biagio.

L’Itas Città Fiera ha il merito di crederci sempre e raddrizzare la sfida dopo essere andata sotto sull’1-2. "Ci godiamo questa vittoria, sofferta e in rimonta, contro una squadra che ha destato una grande impressione e non a caso aveva sconfitto San Giovanni in Marignano nel turno precedente. Con le unghie e con i denti le nostre ragazze hanno dato tutto quello che avevano e ci congratuliamo con loro. Menzione speciale per Pascucci che ha espresso tutto il suo potenziale e dimostrato perché abbiamo puntato su di lei. Questi due punti sono i primi nella Pool promozione, quindi è giusto celebrarli", dice il presidente Bernardino Ceccarelli.

Il tabellino friulano: Carraro 4, Busolini 7, Dhimitriadhi 2, Rucli 14, Nwanebu 6, Fiorio 14, Stival 3, Pascucci 23.