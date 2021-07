Prosciutto di San Daniele sponsor dell'Udinese

Udinese Calcio è lieta di annunciare che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sarà sponsor di manica anche nella stagione 2021-22. Dopo una stagione ricca di iniziative di co-marketing tra le due realtà friulane che hanno visto coinvolti i tifosi bianconeri in molteplici occasioni, si annuncia quest’oggi il rinnovo dell’accordo anche per la stagione 2021-22 con l’obiettivo di proseguire nella promozione del Prosciutto di San Daniele in ambito regionale, nazionale e internazionale.

“Siamo particolarmente entusiasti di continuare questo accordo con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele - commenta il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – Udinese Calcio continua a lavorare ed innovarsi per essere all’avanguardia anche nell’ambito delle sponsorship, cercando sempre partner che sposino la filosofia e i valori del Club. Ci piace una programmazione e una continuità di relazione che possa effettivamente portare dei benefici ai partner bianconeri nel medio e lungo termine”.

“Rinnoviamo la collaborazione tra due brand fortemente legati al Friuli Venezia Giulia anche per la prossima stagione calcistica, supportando l’Udinese Calcio con la presenza del logo identificativo del comparto in qualità di sleeve sponsor. L’obiettivo della partecipazione mira al consolidamento del legame con il territorio in un’ottica di valorizzazione e promozione del Prosciutto di San Daniele” ha commentato Mario Cichetti – Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Il brand Prosciutto San Daniele sarà presente sulla manica delle divise della Prima Squadra, sui led bordocampo, presso il Centro Sportivo Dino Bruseschi e verranno realizzate delle iniziative di product placement anche all’interno delle aree hospitality della Dacia Arena, inoltre anche quest’anno verranno realizzate delle attivazioni in ambito digital e social.