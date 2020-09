Quadrifoglio Fagagna Campione d'Italia!

Sono le 18 di domenica 30 agosto, il bocciodromo comunale, pur nel rispetto delle misure anti-Covid, è gremito e il pubblico si gode lo spettacolo della finale scudetto Under 15 al fotofinish. Sei a sei tra la Quadrifoglio e gli astigiani della Pro Valfenera dopo l’incontro regolamentare e ancora parità dopo gli spareggi. Si prosegue a oltranza: tocca all’astigiano accostare per entrare con la boccia nel cerchio posto al centro del campo, ma la boccia esce a sinistra. Match point, quindi, nelle mani del fagagnese Michele Feruglio che, in un silenzio da brividi, effettua il lancio… Dopo qualche secondo si scatena il boato: la boccia si ferma dentro il cerchio e Fagagna si laurea campione d’Italia U15!

E’ stato un match destinato a restare negli almanacchi, dopo una rimonta da brividi per i friulani di coach Eliseo Bulfone. Sotto di 0-4, poi di 2-6, per arrivare al 6-6, risultato a cui ha fatto seguito lo spareggio, con adrenalina a mille con il colpo decisivo messo a segno dal Quadrifoglio, i cui ragazzi hanno sfatato il mito del ‘nessun profeta in patria’.

Grande la festa in campo dei giovani friulani, amarezza e delusione per la Pro Valfenera, che negli incontri eliminatori aveva già battuto i neo-campioni d’Italia. Doppio successo per il club del presidente Aldo Di Fant: in campo per il titolo messo in bacheca e nell’organizzazione del weekend tricolore.

I fagagnesi sono arrivati all’atto conclusivo della Final Eight scudetto dopo aver superato agli spareggi (2-1) la Centallese, perdendo contro la Pro Valfenera per 8-4 e vincendo per 8-2 contro la Centallese nell’incontro di recupero. In semifinale, per i padroni di casa la soddisfazione di aver battuto per 8-4 i campioni uscenti della Bassa Valle, con gli aostani ‘scudettati’ nelle ultime due stagioni, mentre la Pro Valfenera ha fermato per 4-3 l’Auxilium Saluzzo agli spareggi.

I neo-campioni d’Italia sono gli Under 15 friulani Davide Muzzatti, Davide Candolini, Giacomo Sant, Erica Candolini e Michele Feruglio, il cui punto decisivo, agli spareggi, vale il titolo italiano.

“Non avremmo mai immaginato di arrivare in finale e, quindi, già il secondo posto sarebbe stato un grande successo” ha commentato il presidente Di Fant. “Queste sono le vittorie più belle ed è una grande soddisfazione per chi, quotidianamente, segue i nostri ragazzi. Dal punto di vista organizzativo, devo ringraziare Nicola Ziraldo, che si è dedicato anima e corpo all’evento negli ultimi quindici giorni e tutte le persone che hanno collaborato in questo fine settimana e nei giorni precedenti”.

“Siamo felicissimi per questo prestigioso successo”, le parole del vice-presidente della Quadrifoglio, Ziraldo. “Una vittoria che non ci aspettavamo per come si era messa la finale. I ragazzi ci hanno creduto, meritando il successo. Avremo a lungo negli occhi il tiro vincente di Michele Feruglio…”.