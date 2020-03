Quadrifoglio in corsa per la stella al merito

La società bocciofila Asd Quadrifoglio di Fagagna, nata come Fagagnese nel 1960 e rinominata Quadrifoglio dal 1981, conta una settantina di soci che fanno capo all’attuale presidente Aldo Di Fant, carica che riveste da un ventennio, fiero del proprio operato al quale si aggiungono le ricche soddisfazioni maturate in tutti questi anni.

La candidatura alla stella di bronzo al merito sportivo viene proposta per la prestigiosità dei titoli e dell’attività cui è impegnata la società da tanto tempo: la promozione dello sport bocce nelle scuole limitrofe, il settore giovanile abilmente gestito e curato dai preparatori Eliseo Bulfone e Gianluigi Ziraldo, l’attività agonistica che la vede impegnata su vari campionati come i giovanili, quelli di categoria e quello di serie A2. Inoltre, l’impianto comunale è gestito dalla società su affidamento del comune dagli anni ’80 e non si sono mai registrati problemi nei rapporti con l’amministrazione.

La società milita in serie A dagli anni ’90 e finora, seppur in serie A2, è una società che è sempre stata sulla cresta dell’onda, dovuto anche alla forte ambizione della dirigenza nel puntare sempre in alto. Se a livello nazionale è così attiva, non è da meno a livello regionale con i campionati minori dove vanta titoli in 2° e 3° categoria. Infine, anche nel campo giovanile ci sono dei riconoscimenti tra cui l’ultimo del 2019 con la medaglia d’argento agli italiani di società Under 15.

Citando solo i titoli più prestigiosi che sono stati conseguiti dagli atleti cresciuti in questa società abbiamo: Denis Zambon con il titolo mondiale a coppie (1999) e nel tiro di precisione (2000); Davide Cumero col titolo mondiale nel combinato (2002); Marco Ziraldo con il titolo mondiale ed europeo nel tiro progressivo (2003 e 2004) e Giochi del Meditarraneo, senza citare tutti i titoli italiani conseguiti.

Il bocciodromo di Fagagna, grazie al dinamismo dirigenziale, ha visto al suo interno incontri internazionali Italia-Francia, campionati italiani di specialità e di società, competizioni nazionali e inferiori, ed è uno degli impianti più attivi in regione.

La situazione attuale ha congelato tutti quanti e la società non vede l’ora passi questo periodo per riprendere con le attività che la rendono viva e gli danno la forza di andare avanti.