Quadrifoglio sempre terza in A2

SERIE A2. Grande prova di forza dei fagagnesi della Quadrifoglio a Noventa di Piave sabato scorso contro il Chiesanuova. I friulani sono riusciti a intascare due preziosi punti, aggiudicandosi l’incontro per 16-11. Dopo un avvio incerto (3-5), nel secondo parziale Fagagna fa filotto e si porta sul 14-5, per poi chiudere le ostilità sul 16-11. Terzo posto consolidato, quindi, che consente di rimanere agganciata al Dolada, vittoriosa per 20-7 sul Cussignacco. Gli isontini del Villaraspa passano per 18-9 contro la Maxim, mentre i pordenonesi della Snua s’impongono per 15-12 sul Pederobba e prendono le distanze dal fondo della graduatoria, mentre il Tre Stelle raccoglie solo 7 punti contro la Marenese (7-20).

La classifica dopo la 14esima giornata: Marenese 28, Dolada 22, Quadrifoglio 20, Chiesanuova e Pederobba 16, Cussignacco 14, Snua e Villaraspa 8, Tre Stelle e Maxim 4.

Sabato (ore 14.30), a Ronchi dei Legionari l’incontro tra Tre Stelle e Maxim (Del Bianco) metterà una serie ipoteca sulla retrocessione; a Fagagna la Quadrifoglio affronta la capolista Marenese (Del Savio); Cussignacco-Snua (Tadina), Pederobba-Villaraspa (Pasin), Chiesanuova-Dolada.

PROMOZIONE. Nel girone A di Lega Pro, arriva la prima vittoria degli udinesi della Gtn Laipacco, maturata a Vidulis per 14-8 contro il Tagliamento. Grande gioia per il presidente Beltrame che vede finalmente cancellato lo zero dalla classifica. Ora parte la corsa per agguantare il Buttrio: già sabato lo scontro diretto. Nuova Del Corno e Muggia Bocce salde al comando, entrambe vittoriose per 12-10 rispettivamente contro Fortitudo e Buttrio. La classifica quindi è la seguente: Nuova Del Corno 17, Muggia Bocce 16, Fortitudo 10, Tagliamento 8, Adegliacchese 7, Buttrio 6, Gtn Laipacco 2.

Nel girone B la Spilimberghese continua a martellare e s’impone per 12-10 sulla trevigiana Cornudese; i play-off ora fanno gola. Veronica-Granata 2-20, Le Valli-S.Antonio 14-8. Classifica: Le Valli 13, Granata 12, Spilimberghese 10, S. Antonio 6, Veronica 4, Cornudese 3.

Sabato 15 (ore 15) il girone A gioca: a Vidulis Tagliamento-Muggia Bocce, a Buttrio Buttrio-Gtn Laipacco, a Fiume Veneto Fortitudo-Adegliacchese, riposa Nuova Del Corno. Il girone B riposa.

SERIE A FEMMINILE. Domenica 16 alle 14.30, si gioca la nona giornata dell’eccellenza femminile; Buttrio ospita la Saranese (Del Bianco); Borgonese-Auxilium e Forti Sani-Bassa Valle.