Quadrifoglio surclassa il Chiesanuova

SERIE A2. La quinta giornata del campionato di serie A2 vede la vittoria in scioltezza dei fagagnesi della Quadrifoglio contro i veneti del Chiesanuova per 23-4: dopo la partenza in parità per 4-4, l’incontro è proseguito a senso unico. Al Cussignacco non è bastato il fattore campo per trovare la vittoria (11-16); gli udinesi pagano un disastroso secondo parziale (1-10) contro i bellunesi del Dolada. Gli isontini del Villaraspa trovano due punti importanti contro la matricola Maxim (Pasian di Prato) aggiudicandosi l’incontro per 18-9. I goriziani del Tre Stelle si fermano sul 6-21 in trasferta contro la capolista Marenese, mentre i tiezzesi della Snua vengono stoppati sul 11-16 dal Pederobba.

Classifica alla 5° giornata: Marenese 10, Pederobba, Dolada, Quadrifoglio e Chiesanuova 6, Cussignacco e Villaraspa 4, Snua e Tre Stelle 2, Maxim 0.

Sabato (dalle 14,30) la sesta giornata: a Buttrio Maxim-Tre Stelle, a Monfalcone Villaraspa-Pederobba, a Tiezzo Snua-Cussignacco, Marenese-Quadrifoglio, Dolada-Chiesanuova.

PROMOZIONE. La seconda giornata di Lega Pro chiude con i seguenti risultati: nel girone A, Adegliacchese-Buttrio 12-10, Fortitudo-Muggia Bocce 8-14, Tagliamento-Nuova Del Corno 11-11, riposato Gtn Laipacco; classifica: Muggia Bocce 4, Nuova Del Corno 3, Fortitudo e Adegliacchese 2, Tagliamento 1, Buttrio e Gtn Laipacco 0. Nel girone B, Granata-Spilimberghese 16-6, Le Valli-Cornudese 12-10, S.Antonio-Veronica 12-10; classifica: Granata, Le Valli, S.Antonio 2, Cornudese, Veronica e Spilimberghese 0.

Sabato (ore 15) il girone A gioca: a Adegliacco Adegliacchese-Fortitudo, a Cussignacco Gtn Laipacco-Buttrio, a Muggia Muggia Bocce-Tagliamento, riposa Nuova Del Corno; nel girone B giocano: a Spilimbergo Spilimberghese-S.Antonio, Veronica-Le Valli, Cornudese-Granata.

SERIE A FEMMINILE. Dopo un weekend di pausa, domenica alle 14.30 si gioca la terza giornata della serie A femminile; per le ragazze del Buttrio, in cerca di riscatto, c’è la trasferta in Veneto contro la Saranese. Gli altri due incontri sono: Bassa Valle-Borgonese e Forti Sani-Auxilium. Classifica (2° giornata): Borgonese 4, Auxilium 3, Saranese e Forti Sani 2, Bassa Valle 1, Buttrio 0.

IN CAMPO. Domenica 17 a Sacile, la coppia formata da Armando Dose e Raffaele Nascimben (Rivignano) si fa sfuggire la vittoria (5-6) contro i veneti Bazzo-Piai (Vazzolese) che si sono aggiudicati il sesto Trofeo “Città di Sacile”. 70 le coppie partecipanti affidate alla direzione dell’arbitro Vittorio Del Savio.

APPUNTAMENTI. Domenica a Brugnera gara triveneta di categoria BD a 73 coppie.