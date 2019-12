Quadrifoglio terza al giro di boa

SERIE A2. Vittoria sofferta e incerta fino alla fine (14-13) quella conquistata dai fagagnesi della Quadrifoglio in casa contro un verace Cussignacco. Dopo un avvio equilibrato 4-4, nel secondo parziale i collinari si portano in vantaggio per 11-8; negli ultimi 4 giochi arriva la vittoria di Simone Ellero nell’individuale contro Andrea Pascolat, ma il risultato è ancora tutto da decidere. Allo scadere del tempo regolamentare, infatti, il parziale è di 13-12 e manca solo l’esito della coppia Scialino-Ziraldo contro Zufferli-Bratoni. Sono sull’8-8 e la mano è a favore del Cussignacco: non rimane che cercare l’annullo sul pallino che lascerebbe la prova in parità e la vittoria ai padroni di casa… Fabio Scialino, incaricato di questa responsabilità, centra il pallino e regala il successo alla Quadrifoglio che chiude il girone di andata in terza piazza. La Maxim di Pasian di Prato contro i tiezzesi della Snua arriva fino all’8-19; i goriziani del Villaraspa e del Tre Stelle si fermano sul 6-21 rispettivamente contro Dolada e Marenese. Chiesanuova-Pederobba 15-12.

Classifica alla nona giornata: Marenese 18, Dolada 14, Pederobba e Quadrifoglio 12, Cussignacco e Chiesanuova 10, Snua 6, Villaraspa 4, Maxim e Tre Stelle 2.

Il campionato si ferma per le festività natalizie e riprende sabato 11 gennaio.

PROMOZIONE. La sesta giornata di Lega Pro chiude con i seguenti risultati: nel girone A, la capolista Muggia Bocce vince (12-10) ma a fatica contro gli udinese del Gtn Laipacco; Nuova Del Corno-Adegliacchese 14-8, Tagliamento-Fortitudo 14-8, riposato Buttrio. Classifica: Muggia Bocce 10, Nuova Del Corno 7, Tagliamento e Fortitudo 6, Adegliacchese 5, Buttrio 2, Gtn Laipacco 0.

Nel girone B: Spilimberghese-Le Valli 10-12, Granata-S.Antonio 18-4. Classifica: Granata e Le Valli 8, Sant’Antonio 6, Spilimberghese 4, Veronica 2, Cornudese 0.

Sabato (ore 15) si gioca l’ultima del girone di andata: Adegliacchese-Gtn Laipacco, Muggia Bocce-Nuova Del Corno, Buttrio-Tagliamento, riposa Fortitudo; il girone B avendo una squadra in meno ha già completato l’andata.

ASSEMBLEA. Domenica 22 alle 10 al salone d’onore di Palmanova si terrà l’assemblea regionale delle società, con la passerella dei premiati distintisi nell’arco della stagione sportiva 2019.