Quarto Vuoto, prosegue l'avventura di Max Calderan

Max Calderan ha attualmente coperto più di 840 chilometri del deserto del Rub Al Khali. Gli mancano circa 200 chilometri da percorrere. Il suo arrivo è previsto per il 3 o il 4 febbraio. Oggi per la prima volta è stato possibile udire la sua voce con una chiamata dal satellitare in diretta con Radio Rai 1 Sport. Durante la telefonata l'esploratore friulano era emozionato, ma molto provato dalla stanchezza.

Gli ultimi chilometri che mostrano i primi segni di civiltà, sono anch’essi molto difficili in quanto le dune s'intersecano tra di loro senza seguire un filo logico. Infatti, a causa del cambiamento di terreno si sposterà solo di giorno. Max ha raccontato di quanto siano stati impegnativi questi giorni in cui non ha potuto permettersi di perdere nemmeno un metro camminando dalle 16 alle 18 ore al giorno. E ha descritto le emozioni e le sensazioni provate nel pieno del Quarto Vuoto dove mai prima d’ora l’uomo ha messo piede.