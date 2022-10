Quattro positivi al Covid in casa Apu

L’Apu Old Wild West Udine, alla vigilia del match con Cento, ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, nella settimana ben quattro atleti sono risultati via via positivi al Covid-19.

Stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto a ulteriori test che hanno dato esito negativo.

Domani alle 20 al Carnera, dunque, Udine dovrà affrontare la sfida contro la Tramec in formazione rimaneggiata. Il regolamento federale, infatti, impone un minimo di sei giocatori positivi per un rinvio, che Cento, allo stato attuale, non ha inteso accordare ai friulani.