Quelli della notte di Ragogna torna in pista

Dopo la massiccia adesione alla 23esima Staffetta Telethon Udine, il gruppo Quelli della notte di Ragogna è pronto per una nuova sfida, ovvero la nona edizione della manifestazione non competitiva Staffetta 6x1, che si svolgerà sabato 11 dicembre in uno dei borghi più belli del Fvg, Frisanco.

La manifestazione vedrà gareggiare i partecipanti su un circuito di circa 1.100 metri all'interno del caratteristico borgo, tra salite e discese, gradini e strettoie che sono le tipicità del luogo, sapientemente adottate a festa. Organizzata da Asla Pordenone ha lo scopo di sensibilizzare le persone nei confronti della Sclerosi laterale amiotrofica. I fondi raccolti serviranno a sostenere le famiglie dei pazienti e la ricerca scientifica.

Scopi benefici che non sfuggono al gruppo di Ragogna che, anno dopo anno, coinvolge tanti partecipanti per sostenere la ricerca. Per l’edizione 2021 Quelli della notte di Ragogna saranno presenti con ben sei squadre miste, formate da runner e camminatori che hanno accolto di buon grado l'invito della referente Delia Gori. “Siamo una famiglia per la famiglia, perché dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo”.