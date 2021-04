Raffaele Padrone si laurea Tecnico Allenatore delle Categorie Agonistiche Internazionali

Altra conquista in casa della Società Ciclistica Fontanafredda:

Raffaele Padrone, vice Presidente della Società e Direttore della Scuola presso il bike park di Fontanafredda, si è laureato Tecnico Allenatore delle Categorie Agonistiche Internazionali della Federazione Italiana Ciclismo.

Grande soddisfazione per l’intera società, che proprio quest’anno festeggia i suoi 46 anni di attività, organizzatrice di molte e importanti manifestazioni a livello nazionale, come la Kermesse del 19°Giro del Friuli Juniores e 32° Casut-Cimolais, una gara a tappe in programma dal 24 maggio al 2 Giugno 2021, una delle poche in Italia per la Categoria. Non si sono fatti attendere i complimenti dello staff della società e del Presidente Gilberto Pittarella e del Presidente Regionale della Federazione FCI Fvg Stefano Bandolin.

Una carriera in Federazione in ascesa quella di Padrone, personaggio già noto per la sua professionalità impegnato nell’attività sindacale per la Polizia di Stato; entra in Federazione nel 2014 e già nel 2018 acquisisce il titolo di Maestro T1 per le categorie promozionali e Giovanissimi, successivamente diventa guida cicloturistica della FCI, nel 2019 dopo l’esperienza di Direttore Sportivo completa lo studio e diventa Allenatore di secondo livello per le categorie agonistiche, fino a quando nel novembre dello scorso anno al Congresso della Federazione viene eletto Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone.

Il successo che corona Padrone allenatore internazionale è un successo maturato da passione e impegno non di poco conto, oltre cento ore di studio tra cui un tirocinio, sotto la Guida di Claudio Biasio, Direttore Sportivo della Squadra Juniores della stessa Società, nonché il superamento di due prove d’esame scritte e orali su tematiche inerenti varie tipologie di gara del ciclismo, una multidisciplinarietà di tutte le specialità: strada, fuori strada, pista, mtb, mbx , ciclocross, nonché delle competizioni del Paraolimpico.

A Raffaele Padrone i migliori auguri da parte dello Staff della Federazione Provinciale per la futura carriera in Federazione Italiana Ciclismo..