Rally, doppio successo per Corredig e Borghese

Una stagione da incorniciare per i coniugi Piero Corredig e Sonia Borghese che con la loro Bmw 2.2 hanno conquistato nei rally riservati alle vetture storiche il titolo europeo Fia Ehrc, di categoria 2, e il titolo italiano nel II gruppo.

Si tratta di un'affermazione di assoluto prestigio che va a implementare il già ricco palmares che la coppia di San Pietro al Natisone ha conquistato nella lunga carriera motoristica. Sono passati 38 anni, infatti, dal primo trionfo di Corredig nel trofeo A112 e, felice coincidenza, è stata la gara di Sanremo allora come oggi la cornice agonistica del rinnovato successo.

I portacolori della Scuderia Friuli si sono aggiudicati il primo posto nella propria categoria al Michelin historic rally cup che è valso loro il doppio titolo europeo e nazionale sancito nella premiazione avvenuta pochi giorni fa alla Fiera di Padova nel corso di una festosa cerimonia.

Conosciutissima nel mondo dei motori, la coppia in gara e nella vita ha sempre profuso il massimo impegno in questo sport, ottenendo molte gratificazioni sportive e unanime stima tra gli addetti ai lavori. Intanto, grande soddisfazione si registra in tutto il Cividalese per questo straordinario duplice successo dei coniugi valligiani.