Rally Piancavallo 2021, appuntamento l’1 e 2 maggio

Pronti a ripartire. In esito alla riunione nazionale sui calendari, Knife Racing si è messa in agenda all’1 e 2 maggio l’appuntamento 2021, l’edizione n. 34 del Rally Piancavallo, orgoglio e prestigio dell’Automobile Club Pordenone che quest’anno non è stato possibile organizzare causa emergenza pandemia. Saranno due giorni di gara con partenza e arrivo a Maniago, prove speciali dipanate sulla pedemontana, emozioni e spettacolo (si spera) aperto al pubblico, tornando a poter ammirare in presa diretta derapate e controsterzo.

Knife Racing ha in serbo delle sorprese di percorso e logistica per stupire la moltitudine di appassionati dell’arte del traverso, giusto quel tanto che serve a rinnovare un po’ la scena di un rally sempre magico e suggestivo. Il Piancavallo sarà tappa di apertura dell’International Rally Cup Pirelli, serie in cinque atti sommando Appennino Reggiano, Bassano, Casentino e Taro.

Inventata dall’aretino Loriano Norcini, vanta un albo d’oro di grande qualità con vittorie di conclamati “gentlemen driver” (Corrado Fontana, Pucci Grossi, Manuel Sossella), piloti di livello assoluto (Franco Cunico, Luca Rossetti), giovani di belle speranze (Damiano De Tommaso).

“Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità – sottolinea Stefano Lovisa, presidente e leader carismatico di Knife Racing – per una gara avvincente, consapevoli che ci si aspetta da noi sempre qualcosa in più dopo aver dato prova di saper gestire il rilancio complessivo della manifestazione. Desidero ringraziare ancora una volta collaboratori, volontari e Amministrazioni locali. Solo un autentico lavoro di squadra permette di realizzare i progetti più ambiziosi”.

Nell’attesa della ripartenza, onore e plauso al diciottenne Niccolò Ardizzone che ha vinto il 1° Rally Piancavallo Internazionale Virtual battendo il polacco Przemysław Rudzki per una manciata di secondi. Eclatante successo dell’iniziativa, dato che sul web si sono sfidati quasi in trecento con massiccia partecipazione straniera.