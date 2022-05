Rally Piancavallo, iscritti già sopra quota cento

C’è tempo fino a domenica per iscriversi al 35° Rally Piancavallo (14/15 maggio) e bisognerà poi attendere alcuni giorni prima di fare luce sui concorrenti in gara.

Ma Knife Racing rivela che la lista provvisoria ha già superato di slancio quota 100 con una forte mobilitazione dei driver locali per la corsa mito dell’Automobile Club Pordenone.

Tra le novità più ghiotte sicuramente Enrico Zille al volante di una Ford Fiesta Rally2 preparata dal Motor Team con la quale proverà a lottare per le posizioni di vertice, mentre Fabrizio Martinis porterà su asfalto la Peugeot 208 Rally4 di Gima Autosport già rodata sugli sterrati della Val d’Orcia.

Fedelissimo alla sua Renault Clio Williams, Marco Zannier rimane un incubo per gli avversari di Classe A7 e un’insidia a livello di graduatoria assoluta dove è atteso a un’altra prova d’autore Alessandro Prosdocimo su Skoda Fabia Rally2, l’anno scorso vincitore della gara nazionale. Ancora in forse la presenza di Denis Babuin che non ha sciolto la riserva sulla vettura eventualmente da utilizzare, mentre un’altra Skoda dovrebbe avere per le mani Cristian D’Agnolo.

Grandi manovre delle scuderie, in particolare Mrc Sport di Brugnera che mette assieme una dozzina di equipaggi, la rivale Carnia Pistons si attesta a nove.

Il Piancavallo con il suo carico di storia e prestigio stimola debuttanti come Matteo Doretto e nostalgici del calibro di Cristian Secondin, attizza sogni da protagonisti per Stefano Facchin e Stefano Paronuzzi, incalza scelte familiari tra i fratelli Luca e Matteo Benincà, chiama a raccolta una varietà di manici allenati al controsterzo in pedemontana.

Molta l’attesa anche per la auto storiche al via con l’immancabile Porsche 911 Carrera di Michael Stoschek, mister Brose Motorsport ormai un habitué di piazza Italia. Tra le arzille dame a quattroruote, sicura una rombante Lancia 037 nel ruolo di favorita.