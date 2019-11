Ravenna - Apu 50-51 dopo i primi 30'

Dopo lo stop di Ferrara e la brutta sconfitta interna con Casale, l'Apu vuole voltare pagina. Per farlo c'è la trasferta sull'ostico parquet di Ravenna, anticipo del sabato sera.

LA CRONACA. E' Antonutti, dopo 2'20'' e tanti errori, a sbloccare il punteggio. Cortese trova la bomba, ma Potts lo imita (3-5). Sul cambio di fronte a segno Amato (3-7, con 6'20'' da giocare). Doppia azione per l'Orasì, con Thomas che realizza schiaciata e tripla (8-7). Ci pensa Cromer a riportare avanti Udine (8-9, quando mancano 4'20''). Potts piazza un'altra tripla, ma Beverly impatta (11-11). Ancora Beverly con canestro e fallo, ma il libero non va (11-13, con 2'30'' da giocare). Marino impatta dalla lunetta; al bel canestro di Beverly replica Potts (15-15). Nel finale c'è ancora spazio per i liberi del friulano Venuto, che manda le squadre al primo riposo sul 17-15.

E' Zilli a far muovere il tabellone, con un libero e un canestro (17-18). Ravenna sbaglia molto, ma Udine non riesce a sfruttare appieno l'occasione. Dopo il canestro di Penna, i padroni di casa si sbloccano - dopo oltre tre minuti - con Treier (19-20). Cromer dalla lunetta fa uno su due, ma poi è Beverly a firmare il 19-23. Thomas trova la tripla del 22-23 (quando restano 4'20''). Antonutti non sbaglia dalla linea della carità, ma sul cambio di fronte Thomas fa altrettanto (24-25). Ravenna si porta in vantaggio con il canestro di Thomas e i due liberi di Potts (28-25), costringendo coach Ramagli a sostituire Antonutti e Cortese gravati da tre falli. Dalla lunetta non sbaglia Beverly, ma sul cambio di fronte realizza anche Treier (30-27). Nel finale a segno Penna e Potts dalla lunga, a cui risponde Cromer, che chiude il secondo quarto sul 33-32.

Antonutti, dalla lunetta e da sotto, suona la carica per i friulani (33-36). Primi punti, dalla linea della carità, per Fabi (33-38). Problemi di falli anche per Beverly e Zilli, già gravati da tre fischi. Antonutti firma il più sette (33-40), costringendo al time out coach Cancellieri. E' Thomas a segnare, dopo oltre tre minuti, per l'Orasì (35-40). Cromer allo scadere dei 24'', ma Thomas risponde (37-42, quando mancano 5'). Treier accorcia le distanze (39-42) e coach Ramagli chiama minuto. Quarto fallo per Zilli, che manda in lunetta Thomas (uno su due); Ravenna riesce a rubare palla e a realizzare canestro e fallo ancora con Thomas (43-42). Un libero per Zilli che rimette il punteggio in parità. Azione da quattro punti di Cromer, che trova canestro, fallo e libero aggiuntivo per il tecnico a Marino (43-47). Thomas firma il 45-47 e quarto fallo per Cortese. Cromer segna il 45-49, mentre sul cambio di fronte arriva il quinto fallo per Zilli, costretto a uscire dal campo; Potts dalla lunetta fa due su due (47-49). Nell'ultimo minuto a segno Thomas e fallo tecnico per Cromer, con Potts che non sbaglia (50-49). Tj trova il canestro del 50-51, che chiude il terzo quarto.

