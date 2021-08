Riccardo Azzano vestirà ancora la maglia dell'Apu

L’Apu Old Wild West Udine annuncia che Riccardo Azzano, ala udinese classe 2002, vestirà la casacca bianconera anche per la stagione 2021-2022.

“Riccardo è un giocatore Under, udinese doc, che, come Marco Pieri, si inserirà in un gruppo molto coeso e consistente a livello Senior – le parole del Direttore tecnico dell’Area sportiva Alberto Martelossi -, quindi dovrà lottare moltissimo per acquisire considerazione e anche qualche minuto giocato. Dalla sua ha il vantaggio di aver già vissuto una stagione con noi, quindi i tempi di inserimento potranno essere più rapidi e starà a lui farsi trovare sempre pronto e reattivo con un anno di esperienza in più. Chiaro che anche per lui vale il discorso che in una corporatura fisica di eccellenza per la sua età dovrà inserire delle armi tecniche nel suo bagaglio oltre a migliorarsi nelle letture di gioco e nella capacità di stare in campo, per essere all’altezza e per essere realmente importante alla fine di questa stagione. Quindi un ri-benvenuto per questa seconda stagione in bianconero".

"Un ringraziamento particolare all’UBC, detentrice delle prestazioni del giocatore, e nello specifico al presidente Guido Paderni, che con questo atto si dimostra a pieno titolo la nostra società di riferimento per il settore giovanile. E un augurio di poter rivedere a breve in Prima squadra altri giocatori provenienti da tutta la galassia Apu Young Stars, progetto che speriamo possa mettere radici in maniera concreta e definitiva su tutto il territorio. In bocca al lupo Riccardo!”.

L’Apu Old Wild West Udine concederà ad Azzano l’autorizzazione al doppio utilizzo nella forma più consona per il suo sviluppo.