Riccardo Truccolo vola con la United Eagles Basketball

La United Eagles Basketball Cividale annuncia la firma di Riccardo Truccolo, primo innesto nel settore esterni. Guardia di 188 centimetri, può essere impiegato in ogni ruolo nella batteria dei piccoli. L’esperienza maturata in una lunga carriera costellata di soddisfazioni, unita all’innata energia e alla precisione al tiro, fa di "Tricky" un elemento fondamentale per la nuova squadra che il patron Davide Micalich sta allestendo di concerto a coach Stefano Pillastrini.

Trentunenne pordenonese, Truccolo è un virgulto della Snaidero Udine con cui, dopo un paio di stagioni in prestito, esordisce in massima serie al fianco di campioni come Jerome Allen e Mike Penberthy.

Accasatosi a Perugia nel 2011 e dopo una stagione in C Fvg a Rorai, contribuisce a portare Orzinuovi in serie B. Il suo approdo all'Apu Udine, dopo l'esperienza a Costa Volpino, coincide con la storica promozione in serie A2 prima e con la salvezza poi.

Archiviata l'esperienza a Lamezia Terme, nel 2018 torna a casa al Sistema Pordenone dove per due anni diventa il fromboliere designato. Nell’ultima stagione in C Gold in maglia biancorossa, Truccolo ha messo a segno 16,5 punti di media a gara.