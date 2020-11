Riecco il campionato, c'è il Chievo Verona

Si torna a fare sul serio. Dopo più di un mese, il Tavagnacco torna a disputare una partita di campionato. Lo farà domani alle 14.30 contro il Chievo Verona. Le veronesi hanno una gara giocata in meno rispetto alle gialloblù in questa classifica ricca di asterischi e di gare mancanti a causa del Covid-19. L’avversario di questo fine settimana ha subito due reti in più del Tavagnacco e ha segnato gli stessi gol, 7, ma non li ha spalmati bene nell’arco delle sfide come hanno fatto le ragazze friulane.

Il Tavagnacco riparte dalla vittoria ottenuta a fine ottobre per 2-1 sul campo del Vicenza con reti di Tuttino e Grosso. Il Chievo lo scorso 18 ottobre ha disputato l’ultima sfida del suo campionato fermando il Pomigliano sullo 0-0. Una squadra insidiosa di cui l’allenatrice gialloblù Chiara Orlando non si fida: “Sarà una gara complicata, ma proveremo a fare punti. Le nostre ragazze stanno bene fisicamente e hanno lavorato al meglio in settimana”.

La sfida di Coppa Italia contro l’AS Roma è stata l’occasione per misurarsi con i più grandi, un’esperienza. Perché è affrontando i più bravi che si può analizzare meglio gli aspetti su cui migliorare. Il risultato di 5-0 è stato pesante, ma le calciatrici hanno avuto il merito di osare, di cercare la giocata sempre. Con ogni probabilità, sarà così anche contro il Chievo nella speranza di ottenere anche un risultato positivo. Mancheranno Golob e Martinuzzi con quest’ultima che si è infortunata in occasione della sfida contro i giallorossi. Il campionato, difficoltoso da portare avanti, è interessante ed equilibrato. Nelle zone alte della classifica è lotta serrata. Le giovani gialloblù desiderano ripartire nel migliore dei modi.