Rinnovata la convenzione Coni Fvg-Agenzia delle Entrate

Oggi è stato sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Fvg nella persona del Direttore Maria Letizia Schillaci Ventura, e il Comitato regionale Coni Fvg, nella persona del presidente Giorgio Brandolin, per il triennio 2020 – 2022.

Il rinnovo del protocollo, sottoscritto per la prima volta nel 2014, nasce dall’esigenza di proseguire il confronto istituzionale tra gli operatori del mondo sportivo, le Asd e l’Amministrazione Finanziaria, nonché dall’adozione di comportamenti uniformi e virtuosi volti a favorire la crescita dei dirigenti del settore sportivo dilettantistico. In questi sei anni di collaborazione, il confronto professionale e la condivisione delle conoscenze ed esperienze hanno generato un importante valore aggiunto sia in termini di competenza che di operatività, che ha permesso di raggiungere comportamenti più coerenti e conformi alle vigenti normative amministrative e fiscali.

A breve seguirà la calendarizzazione degli incontri territoriali oggetto del predetto protocollo, con riunioni territoriali e la stampa del secondo “vademecum” con i quesiti e le risposte ufficiali. Brandolin ringrazia Schillaci Ventura, già coinvolta nella priam fase del 2014, nochè tutti i suoi collaboratori.