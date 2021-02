Rinnovati gli spogliatoi dello stadio Teghil

Si è da poco concluso un ulteriore intervento di riqualificazione dello Stadio Teghil, l’impianto sportivo polifunzionale di Lignano diventato ufficialmente la casa del Pordenone calcio. È stata infatti sostituita la precedente pavimentazione in linoleum in tutto l’edificio antistante il campo principale. Questa struttura comprende un atrio, gli spogliatoi dei giocatori, gli spogliatoi degli arbitri e alcune altre sale.

“La nostra Amministrazione ha deciso di procedere con questa ulteriore e importante riqualificazione per migliorare, ancora una volta, la qualità di questa struttura sportiva", spiega il sindaco Luca Fanotto. "L’impianto riveste un’enorme importanza per l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni di vario genere, anche di caratura internazionale. Lo stadio dallo scorso anno è diventato la casa del Pordenone Calcio, portando a Lignano la Serie B".

"La nostra Città è onorata della scelta e ha ormai stretto un solido rapporto di collaborazione, con la squadra e la sua dirigenza ma anche con Pordenone, grazie al protocollo d’intesa siglato lo scorso anno fra le due Amministrazioni per la promozione del patrimonio culturale e turistico delle due località. Abbiamo, quindi, ritenuto d'intervenire per garantire ai numerosi atleti e professionisti che la frequentano dei servizi di alto livello”.