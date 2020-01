Riparte la serie A2 di bocce

SERIE A2. Dopo la pausa natalizia, il Campionato nazionale di A2 ricomincia le ostilità con il girone di ritorno. Attualmente la classifica si presenta in questo modo: Marenese 18, Dolada 14, Pederobba e Quadrifoglio 12, Cussignacco e Chiesanuova 10, Snua 6, Villaraspa 4, Maxim e Tre Stelle 2.

Sabato 11 a partire dalle 14.30, si riparte, dunque, a suon di bocciate. L’incontro più atteso è lo scontro diretto per il terzo posto, a Fagagna, tra la Quadrifoglio e Pederobba (arbitro Del Bianco): all’andata i friulani si erano comportati bene e, per poco, non avevano centrato il successo, fermandosi sul 12-15. Si spera, quindi, che in questo caso il fattore campo incida a favore dei fagagnesi.

A Udine va in scena Cussignacco-Tre Stelle (Pontani): gli udinesi contro la matricola goriziana non dovrebbero avere problemi per rimanere agganciati al gruppo di testa. La Maxim di Pasian di Prato va in trasferta nella fossa dei leoni di Cordignano contro l’imbattuta Marenese (Del Savio), mentre i tiezzesi della Snua proveranno l’affondo in casa dei bellunesi del Dolada (Balen): impresa comunque non facile.

Incontro delicato e dall’esito incerto è, infine, quello che si terrà a Monfalcone tra il Villaraspa e i veneti del Chiesanuova (Bet); gli isontini c’è la metteranno tutta per smuovere la classifica da un po’ ancorata sul 4.

PROMOZIONE. In Lega Pro, domani si chiude il girone d’andata con il recupero tra Buttrio-Nuova Del Corno che, in caso di vittoria, potrebbe regalare la leadership al Rive d’Arcano.

La classifica attuale è la seguente: Muggia Bocce 10, Nuova Del Corno 9, Adegliacchese 7, Tagliamento e Fortitudo 6, Buttrio 4, Gtn Laipacco 0. Il girone di ritorno riprenderà sabato 18 gennaio.