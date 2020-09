Ripartenza con il botto per la Maxim

La ripresa del campionato di serie A2 apre col botto grazie alla Maxim – fanalino di coda - che riesce a imporsi al Pederobba per 15 a 12. Altissima prestazione del team di patron Deganis rinforzato dall’inserimento di Davide Cumero – autore di 4 punti – e che ha contribuito anche al morale di tutta la squadra.

La Quadrifoglio-Fagagna non dà scampo ai tiezzesi della Snua (18-8) mantenendosi salda al terzo posto, mentre il Dolada fa lo sgambetto alla Marenese vincendo di misura per 14-13. Due gli incontri persi a tavolino per Tre Stelle (0-26 contro Chiesanuova) e Villaraspa (0-26 contro Cussignacco).

La classifica dopo 17 giornate è la seguente: Marenese 32, Dolada 26, Quadrifoglio22, Cussignacco, e Chiesanuova 20, Pederobba 18, Snua e Villaraspa 10, Tre Stelle e Maxim 6.

Oggi, nell’ultima giornata della regoular season, attesissimo il match tra Cussignacco e Quadrifoglio, determinante ai fini dei play-off, qualora ci sia la vittoria dei fagagnesi. A Tiezzo la Snua ospita il Maxim e Pederobba-Chiesanuova. Anche questa settimana non saranno disputati due incontri: Marenese-Villaraspa e Tre Stelle-Dolada.

Promozione. Oggi, alle 15, completamento anche del campionato di promozione con i due incontri decisivi: a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Muggia Bocce e Pedavena-Cavarzano.

Juniores. A Conegliano, alla gara giovanile promossa dall’Asd Saranese, incetta di premi per i baby friulani in campo. Continua il periodo positivo del settore giovanile in casa Fagagna con il fantastico primo posto dei fratelli Chittaro della Quadrifoglio nella categoria Under 12, che hanno battuto in finale per 7-5 i corregionali Galletta-Tosoratti della Gtn Laipacco. Negli U15 c’è il secondo posto dell’accoppiata Della Rossa-Testini per il Cussignacco. Infine tra gli U18, terzo posto per Miani-Ridolfo della Quadrifoglio Fagagna.