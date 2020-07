Ripartono gli allenamenti dell'Apu

Ripresa della preparazione in vista per un gruppo di atleti dell’Apu Old Wild West Udine. Per domani, mercoledì e giovedì, infatti, sono state programmate due sedute giornaliere al PalaBenedetti in via Marangoni, con inizio alle 10 e alle 16.

Si alleneranno agli ordini di coach Matteo Boniciolli e del suo staff: Michele Antonutti, Lodovico Deangeli, Joseph Mobio, Vittorio Nobile e Francesco Pellegrino. Inoltre, ci sarà in prova il giovane John Paul Onyekachi Agbara, ala piccola classe 2001, reduce da una stagione nella Scuola Basket Roma, con la quale ha disputato il campionato Under 18 Eccellenza.

Al termine della seduta mattutina di domani, il capitano bianconero Antonutti presenzierà all’iniziativa, promossa dal Comune di Udine assieme a diversi partner tra i quali l’Archivio italiano dei Giochi, “Coloriamo la città – Realizziamo insieme dei giochi urbani”, che si terrà all’esterno della scuola primaria Dante di Udine. Tale momento ludico si colloca nell’ambito di Playful Paradigm, progetto europeo inserito nel Programma UrbAct, che prevede uno scambio di buone pratiche sul tema del gioco, quale strumento innovativo di riutilizzo degli spazi urbani, di aggregazione, inclusione sociale, invecchiamento sano, contrasto al gioco d’azzardo e alle altre forme di disagio sociale.

Al progetto, che vede Udine città capofila (Lead Partner), partecipano anche le municipalità di Cork (Irlanda), Klaipeda (Lituania), Espluges de Llobregat (Spagna), Viana do Castelo (Portogallo), Katowice (Polonia), Novigrad (Croazia) e Larissa (Grecia).