Ripartono i 'corsi di corsa' della Maratonina Udinese

Dopo lo stop forzato del 2020, tornano gli attesi "Corsi di Corsa" proposti ormai da vent'anni dall'Associazione Maratonina Udinese al Parco del Cormor, che si conferma location di questa iniziativa riservata ai runner di ogni età, spaziando dagli atleti principianti agli intermedi, fino agli avanzati.

L'avvio delle attività, che si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, è previsto per il 4 maggio: le iscrizioni si potranno effettuare direttamente in loco. Per informazioni sulla proposta e gli orari si può contattare in fascia pomeridiana il numero 347-2135232 o inviare una mail all'indirizzo info@maratoninadiudine.it.

I Corsi saranno coordinati, come sempre, dall'istruttore Fidal Sandra Candelotto, che verrà coadiuvata da Venanzio Ortis, già campione europeo sui 5.000 metri e argento sui 10.000. Per ogni livello atletico verrà studiato e proposto un allenamento ad hoc, capace di garantire agli iscritti il giusto approccio alla disciplina e di agevolarli nell’apprendimento. Per aderire ai corsi è necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico o non agonistico per atletica leggera, emesso da un medico dello sport abilitato.