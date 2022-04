Ripartono i Corsi di corsa dell'Amu

Tornano i "Corsi di corsa", tradizionale proposta primaverile dell'Associazione Maratonina Udinese, che dopo lo stop del 2020 e la complessa ripartenza dello scorso anno può finalmente recuperare una dimensione di normalità, grazie all'allentamento delle restrizioni.

Si inizierà il 3 maggio, come sempre al Parco del Cormor di Udine, dove chi desidera approcciare il mondo della corsa o migliorare la propria tecnica potrà affidarsi a esperti istruttori, certificati Fidal. Le lezioni si tengono il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 20: l'iniziativa è rivolta ai runner di ogni età, spaziando dagli atleti principianti agli intermedi, fino agli avanzati.

Appuntamento per le preiscrizioni il 3 maggio, a partire dalle 17, nella zona del chiosco. Per formalizzare l’iscrizione è richiesto il tesseramento Libertas (8 euro) o Fidal (60 euro per la prima sottoscrizione, 35 euro per i rinnovi), oltre alla quota mensile per l’attività, pari a 25 euro.

E' necessario anche esibire un certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica per l’atletica leggera in corso di validità. Per maggiori informazioni si può contattare l'AMU su Facebook (pagina Maratonina Udinese) o via mail, all'indirizzo info@maratoninadiudine.it, o chiamare il numero 347-4168574, in orario pomeridiano/serale.

E' stata intanto fissata la data dell'edizione 2022, la 22esima, della Maratonina Internazionale Città di Udine, che si terrà domenica 18 settembre. Le preiscrizioni sono aperte sul sito. Partenza e arrivo, come sempre, in centro storico.