Riprendono le attività sportive alla pista di atletica

Lo sport riparte in sicurezza a San Vito al Tagliamento. Il DPCM del 26 aprile scorso ha dato il via libera agli allenamenti delle discipline sportive individuali per atleti professionisti o non professionisti ma dichiarati dal Coni - o dalle singole Federazioni – d’interesse nazionale in vista della loro possibile partecipazione ai giochi olimpici o ad altre manifestazioni internazionali o nazionali. A San Vito sono poco meno di una decina gli atleti che rispettano tali parametri e che hanno chiesto di potersi allenare. Sono tutti atleti che fanno riferimento alla Libertas Sanvitese “O. Durigon”.



Prima di dare il via libera all’utilizzo della pista di atletica che si trova all’interno dell’area dello stadio comunale, il Comune di San Vito - in accordo con la società della Sanvitese Calcio (realtà che ha in affidamento dall’ente comunale la gestione dell’impianto) e con la stessa Libertas - ha atteso che venissero emanate le Linee guida annunciate dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.



Una volta pubblicate, un documento di 32 pagine, il Comune - nello specifico l'Assessorato allo Sport - si è adoperato perché vi fossero le condizioni per applicare le linee guida e quindi consentire lo svolgimento degli allenamenti. Grazie anche alla consulenza di un esperto del settore, è stata fatta una prima analisi dell’impianto e del tipo di attività sportiva che si sarebbe dovuta svolgere, definendo nel concreto le misure che dovranno essere osservate per garantire la pratica sportiva nella massima sicurezza.E’ stato così stabilito che nell’impianto non dovranno essere presenti – allo stato attuale - non più di 15 persone, per un massimo di 10 atleti. Le sessioni di allenamento dovranno svolgersi a porte chiuse, mentre non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi, anche nel rispetto di quanto prescritto nell’ultima ordinanza regionale firmata dal Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga. Scontato il divieto di assembramento. Regole precise anche per quanto riguarda il distanziamento che dovrà essere adeguato al tipo di attività svolta. Non si entra pertanto nell’impianto senza mascherine, le quali potranno essere tolte dagli atleti solo durante le fasi d’allenamento. Gli atleti dovranno posizionare i propri zainetti in aree specifiche, mentre l’attrezzatura utilizzata dovrà essere personale. Escluso ogni uso promiscuo.“Sono regole destinate a mutare anche nel giro di breve tempo - spiega l’Assessore allo sport Carlo Candido -: per questo è intenzione dell’Amministrazione comunale di avvalersi di un consulente per tutta la durata dell’emergenza affinché ci aiuti a definire i piani sicurezza per l’utilizzo dei diversi impianti sportivi. Un servizio che è nostra intenzione mettere a disposizione di tutte le società sportive, in particolare di quelle che gestiscono impianti sportivi comunali o che comunque sono utilizzati dalle associazioni del territorio. In questo senso abbiamo lanciato il Progetto San Vito Sport Covid free”. Oggi, venerdì 8 maggio, i primi atleti della Libertas di atletica hanno potuto così riassaporare la gioia di tornare ad allenarsi dopo diverso tempo.