Rising Slam Wrestling Show

Città Fiera Comic-Convention è anche Wrestling: novità della terza edizione dell’evento lo spettacolo gratuito Rising Slam in agenda in Piazza Show Rondò sabato 9 novembre alle 16. Un vero e proprio ring prenderà vita con lo spettacolo messo in scena da atleti provenienti da tutto il mondo e vedrà in azione i talenti del wrestling italiano ed europeo e le lottatrici numero uno del wrestling nipponico. L’evento è organizzato in collaborazione con Bologna Wrestling Team.

Per la terra del sol levante protagoniste la veterana Makoto, le giovani promesse del wrestling nipponico Tsukushi e Misa Matsui, Rina Yamashita, vincitrice del prestigioso torneo “Catch the WAVE” per due anni consecutivi, Saki, carismatica leader del gruppo AWG Color's, Tae Honma conosciuta anche sui ring messicani, Tequila Saya, prossima al ritiro ed è quindi alla sua prima e ultima apparizione nel nostro paese e, infine, Mari, l'unica vera ninja nel mondo del wrestling.

A rappresentare l’Italia avremo Red Scorpion, un vero e proprio veterano di questa disciplina, POW Junior Heavyweight Champion in Germania ed ex campione sia in Italia che in tutta Europa.

A quest’ultimo si aggiungeranno i migliori talenti provenienti dal nostro territorio, quelli dell’Accademia del Bologna Wrestling Team: avremo il campione italiano in carica VP Dozer, l’ex campione italiano Nico Narciso e il team formato dai possenti Trucker e Jason Cain, ovvero i Fat Machine Guns con il peso combinato di quasi 300 chili. Dulcis in fundo, avremo un’assoluta icona del wrestling planetario, Chris “The Bambikiller” Raaber, veterano dei ring di tutto il Mondo che ha detenuto ben 12 volte il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi.