Ritmica, a Udine torna il torneo 'Swirl and Twirl'

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, l’Associazione Sportiva Udinese ripropone - sabato 29 e domenica 30 gennaio - il suo storico torneo di ginnastica ritmica. Un appuntamento da sempre molto atteso da atlete e tecniche e che nell’edizione 2022 cambia un po’ nella formula (inevitabile il contrario!) e nome, diventando International GR Tournament "Swirl and Twirl", grazie al supporto dell’omonimo brand.

"Abbiamo deciso di riproporre il Torneo per lanciare un messaggio di speranza", ha spiegato il direttore generale dell’Asu, Nicola Di Benedetto. "Avremo meno atlete e ci limiteremo alle gare in pedana, lasciando al prossimo anno i workshop, tanto apprezzati e attesi dalle ginnaste. Ovviamente non lasceremo nulla al caso e i controlli saranno molto scrupolosi per garantire la piena sicurezza di tutti".

"Quest’anno, mi piace sottolinearlo avremo anche un nuovo sponsor per il torneo, "Swirl and Twirl". A nome di tutta l’Asu ringrazio la ceo, Anja Lukež Schroll, per la fiducia accordata, nell’auspicio che questo sia solo un primo passo per una lunga collaborazione" come quella instaurata con gli altri sponsor: Fiditalia - Agenzia Pittilino srl, Axpo Italia Spa, lo sponsor tecnico Erreà, Illiria, Istituto Volta, Conquest.

"Sono entusiasta di questa collaborazione e di poter unire il nome del nuovo brand, a una competizione che ha una sua storia ed è riconosciuta a livello internazionale. L'idea è nata più un anno fa dalla mia passione per la ginnastica ritmica", ha fatto sapere Anja Lukež Schroll. "Pensando a questo sport tanto affascinante, assieme al mio team abbiamo cercato di comprendere le esigenze delle atlete anche grazie al dialogo con Špela Dragaš e le sue ragazze. Abbiamo quindi creato un prodotto di qualità, le punte, che saranno l'articolo principale di una linea completa di abbigliamento e accessori".

Passando ai dettagli della due giorni di gare, il PalaFiditalia di via Lodi ospiterà ginnaste, dagli 8 ai 23 anni, provenienti da Cile, Slovenia, Svizzera, Croazia, oltre che da 10 club italiani. Come anticipato dal dg, non si tratta dei numeri a cui Asu è abituata, ma "in un contesto storico come quello che stiamo vivendo è un traguardo importantissimo e per nulla scontato, risultato dell’importante lavoro fatto dalla sezione ritmica e dalla società, negli anni". Fra i nomi da segnalare ci sono la campionessa italiana junior, Viola Sella, e la sua vice, la bianconera Tara Dragaš, ma anche le omologhe slovene, Ela Polak e Nika Zajc.

Per l’Asu saranno presenti oltre la già citata Tara Dragaš (junior A), anche Elena Perissinotto (senior A), Arianna Cos (senior B), Giulia Cancian (senior B), Margherita Muni (senior C), Elena Pilosio (senior C), e le allieve Adele Asquini e Chiara Bernardis, Stella Iacumin e Cristina Fabro.