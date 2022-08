Ritorna l'Ecomaratona del Collio-Brda

"La pandemia ci ha bloccati per due anni, ma l’8 e il 9 ottobre potremo nuovamente ritrovarci a Cormons in totale sicurezza e goderci questa corsa e la compagnia di chi sarà con noi: non vediamo l’ora di ritrovare gli atleti, i simpatizzanti, la cittadinanza, le associazioni, gli sponsor e tutti coloro che saranno presenti" commenta Manlio Balloch, presidente dell’Asd Maratona delle Città del Vino, soddisfatto di riportare l’Ecomaratona del Collio-Brda sulle colline cormonesi, nei comuni limitrofi e nella vicina Slovenia.

L’ottava edizione (rinviata appunto nel 2020 e nel 2021) ha un programma già da tempo definito: non solo tutti i nuovi percorsi sono stati tracciati, ma anche le numerose attività collaterali sono pronte ad accogliere i corridori e i loro accompagnatori. Questa manifestazione sportiva presenta spazi ed eventi pensati sia per la competizione sia per chi non si allena assiduamente.

Le scelte podistiche possono cadere sull’ecomaratona da 48 chilometri, il trail da 22 chilometri, il minitrail da 10 e 'Camminando nel Collio', con la possibilità di scelta fra quattro marce/camminate non competitive da 3, 7, 12 e 20 chilometri. Un continuo sali-scendi fra vigne e boschi farà scoprire le particolarità e l’armonia del Collio italiano, del Brda sloveno e della sottozona dello Schioppettino nei Colli orientali. Una maratona che con 48 chilometri di tracciato e 1,5 chilometri di dislivello positivo porterà i partecipanti in ben sei Comuni (Cormons, Dolegna del Collio, Prepotto, Dobrovo - Slovenia, San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli).

"Abbiamo deciso di posticipare l’Ecomaratona in autunno per poter regalare, a chi arriverà da più o meno lontano, la bellezza che questo territorio sa creare con i colori caldi e suggestivi di ottobre", ha specificato Balloch. "Sembra che questa novità sia stata accolta bene dagli atleti: sono già numerose le iscrizioni online pervenute dal nord Italia, dai Paesi confinanti e perfino dagli Stati Uniti. Inoltre, saranno con noi l’ultramaratoneta Marco Olmo, che ci racconterà le sfide vinte, gli allenamenti costanti e le vittorie conquistate, e lo speaker Alexander Geronazzo, voce incitante e coinvolgente, conosciuta dagli assidui corridori del Nordest. Cormons e tutto il territorio si stanno preparando ad accogliervi. E' un appuntamento che è mancato a tutti noi: non vediamo l’ora di rivedervi!" ha concluso Balloch.

Qui info e iscrizioni