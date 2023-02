Ritorna la Ski Krono Varmost

Dopo due anni di assenza causa pandemia, a Forni di Sopra, sabato 18 febbraio, con partenza alle 17, ritorna la storica Ski Krono Varmost, la gara di sci alpinismo in notturna.

Giunta alla 19esima edizione la prova prevede due percorsi, entrambi con partenza a fondovalle (quota 930 metri) nei pressi della seggiovia: la Ski Krono Storica con dislivello di 830 metri fino alla malga Varmost, promozionale per tutti, e la Ski krono Extreme con dislivello di 1.150 metri fino al monte Crusicalas, per i tesserati Fisi.

Altra novità di questa edizione sarà la possibilità di partecipare con Ciaspole e Ramponcini, nelle apposite categorie predisposte.

L'evento è valevole come 22° Memorial Claudia Corisello - con assegnazione del trofeo Soccorso Alpino. Sono previsti ricchi premi per i vincitori e capi tecnici per tutti i concorrenti.

Le iscrizioni online sono aperte a questo link.