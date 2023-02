Rojalkennedy e SloVolley regine di Coppa Fvg

La Coppa Regione Fipav Fvg ha ufficialmente le sue regine. In campo femminile, ad alzare il trofeo sono le ragazze della Rojalkennedy, mentre al maschile il big match premia lo SloVolley. Le due finali, patrocinate dalla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori del Friuli Venezia Giulia, si sono giocate domenica a Lauzacco.

Le ragazze di Alessandro Fumagalli possono finalmente alzare il trofeo dopo aver avuto la meglio al tie break (25-12, 19-25, 21-25, 25-19, 11-15) contro il Pordenone Volley in una gara combattuta punto a punto. Le due finaliste si erano imposte, rispettivamente, contro Spilimbergo e Zalet.

Al maschile, è lo SloVolley a conquistare la Coppa. I ragazzi di Loris Manià hanno battuto il Cus Trieste per 3-1 (25-15, 25-20, 21-25, 25-20), conquistando un trofeo sudatissimo. Le due formazioni erano arrivate alla 'resa dei conti' dopo aver superato, rispettivamente, gli ostacoli Ap Mortegliano e Triestina Volley in semifinale.

A fine partita, oltre alle due coppe, sono stati assegnati i due ambiti trofei in memoria di Maurizio Stabile al miglior giocatore, Tomaz Cotic dello SloVolley, e di Bernardino Ceccarelli alla miglior atleta, Elena Colonnello della Rojalkennedy.

In occasione delle finali, la Lilt ha fatto dono alle direttrici di gara dell’olio evo realizzato in occasione del centenario dell'associazione. Insieme alla Fipav, Lilt sosteniene in particolar modo due pilastri: l’attività fisica, e quindi la pratica sportiva da incentivare e agevolare a tutti i livelli, e la sana alimentazione, che significa Dieta Mediterranea, con piatti semplici accompagnati da olio extravergine di oliva. Proprio l’olio è il simbolo delle campagne di sensibilizzazione ai corretti stili di vita.