Roma-Tavagnacco finisce 2-0

Slitta ancora l’appuntamento con la vittoria per il Tavagnacco, che nell’ottava giornata di campionato perde 2-0 sul campo dell’As Roma. Ora la situazione in classifica si fa preoccupante, visto che la zona salvezza resta distante 5 punti. Determinanti il match di sabato contro l’Hellas Verona.

Inizio shock per le friulane, che nel primo quarto d’ora incassano due reti, compromettendo l’andamento della partita. Dopo i primi minuti di equilibrio, all’11’ le giallorosse passano in vantaggio con Andressa, su calcio di rigore. Passano solo due minuti e arriva il raddoppio, con Bartoli brava a deviare in rete sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Tavagnacco accusa il colpo ma prova a reagire. Al 23’ si porta in avanti con Ivanusa, ma Di Criscio è brava a disinnescare il pericolo. Un minuto dopo ci prova Kato ma il pallone finisce fuori. Al 35’ ancora una conclusione della slovena Ivanusa, ma Lemey non si fa sorprendere. Al 37’ è Chandarana a cercare la via del gol, ma il portiere giallorosso si oppone. Al 42’ è Soffia ed arrivare al tiro, ma la mira non è quella dei giorni migliori e l’azione sfuma.

Nella ripresa la Roma abbassa i ritmi, e il Tavagnacco prova a riaprire la partita, ma pur riuscendo a portarsi vicino all’area avversaria, non trova mai lo spunto per la conclusione. Capelletti sale in cattedra e disinnesca una serie di occasioni da gol della Roma. Al 64’ proprio una sua deviazione nega la gioia della rete a Bonfantini. Un minuto dopo è Serturini a trovarsi di fronte il “muro” dell’estremo difensore gialloblu. Capelletti decisiva anche al 71’ su un colpo di testa ravvicinato di Thomas. Non accade più nulla fino al 90'.