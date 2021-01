Ronchi dei Legionari in lutto, morto Renzo Ulian

Una pagina della storia dello sport di Ronchi dei Legionari si chiude per sempre. Il Covid, nelle scorse ore, si è portato via Renzo Ulian, un'icona del baseball locale. Ma non solo, perchè Ulian, ex impiegato bancario già ai tempi di quella che si chiamava la Cassa di risparmio di Gorizia, aveva lo sport nel sangue.

Era nato il 7 novembre del 1942 e da qualche settimana era ricoverato all'ospedale triestino di Cattinara. Il suo seppur possente fisico non ha retto al maledetto virus. Un uomo di sport e di grande talento. Aveva giocato a pallavolo, era stato portiere del Ronchi calcio per alcune stagioni e, dal 1959, era stato colonna portante dei Black Panthers baseball, contribuendo alla scalata dalla serie C alla serie A.

Il baseball era sbarcato nella cittadina nel 1959 e Ulian ne era rimasto subito folgorato. C'è anche lui nella foto che ritrae la prima formazione, ancora con le divise fatte col “terlis”. Abile terza base, aveva giocato fino alla fine degli anni '70, ma il suo cuore era sempre stato legato al diamante i terra rossa dello stadio Enrico Gaspardis.

Proprio il suo carisma e le sue capacità atletiche gli avevano fatto guadagnare ben presto la fascia di capitano, un appellativo che lo ha accompagnato per tutta la sua vita. Con la casacca dei Black Panthers e con le varie sponsorizzazioni, la più famosa quella della Cumini Cucine, fu protagonista praticamente dall’esordio della società.

Artefice dell’ascesa ai vertici nazionali di Ronchi e negli anni '70 costantemente titolare nell’angolo caldo del diamante. Memorabile la sua presenza alla “Domenica Sportiva”. E, accanto a ciò, mitiche furono le sue prese in tuffo degne del miglior difensore di terza, condite dell’esperienza di estremo difensore tra i pali.

Finché è stato in attività è stato inamovibile il suo ruolo di capitano, vuoi per le sue doti carismatiche che per quelle di equilibrio, sia in campo, sia fuori. Nel 1967 era stato insignito di un particolare premio da parte del comitato regionale della Federazione italiana baseball e softball. La data dei suoi funerali non è stata ancora fissata.