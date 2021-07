Ronchi, nuove luci al Brunner e al Gregoret

Un intervento da 180mila euro, reso possibile da un contributo ministeriale ad hoc. Un cantiere, quello che dovrà iniziare a settembre, che va nella direzione del sempre maggior efficientamento energetico delle strutture cittadine a Ronchi dei Legionari e con risparmi che, per quel che riguarda l'energia elettrica, potranno essere sino al 50%.

L'intervento previsto dall'amministrazione comunale riguarda il campo sportivo Sandro Brunner di Vermegliano e lo stadio di softball dedicato a Giordano Gregoret. Sarà possibile, accanto al risparmio, ottenere un'illuminazione dei due terreni da gioco rispondenti ai requisiti richiesti dalla Federazione italiana gioco calcio e la certificazione da parte della Federazione italiana baseball e softball. Al Brunner saranno sostituiti 16 proiettori, 24 quelli interessati al Gregoret, tutti a led e tutti di ultima generazione.

Ma, nelle due strutture sportive cittadine, sono previsti, tra l'altro, anche la riqualificazione illuminotecnica, il rifacimento di quadri elettrici, la modifica delle linee elettrica, ma anche, nel caso del Gregoret, l'installazione di un sistema domotico per la regolazione dell'impianto di illuminazione con diversi scenari quali gara, allenamento e fine gara. Per quel che riguarda il campo da calcio i 12 nuovi proiettori, al posto di 16 a joduri metallici, permetteranno un risparmio energetico del 46,25%.

Con la nuova configurazione si garantirà un'intensità di illuminazione pari a 162 lux e tutti i valori espressi consentiranno l'omologazione del terreno da gioco per competizioni dilettantistiche agonistiche a livello nazionale. Al Gregoret, invece, il diamante sarà illuminato da 24 proiettori a led che permetteranno un risparmio del 29,16% rispetto alla situazione attuale.

Il valore medio sarà pari a 873 lux e ciò permetterà allo stadio di ottenere l'omologazione per competizioni agonistiche anche a livello internazionale. Ogni parte del campo da gioco avrà un valore di illuminazione come prevede la normativa della Fibs per la parte degli interni e per la parte degli esterni. Addio, quindi, alle vecchie lampade e via libera ai nuovi proiettori che daranno una visione diversa dei due terreni da gioco.

“Interveniamo su questi due impianti sportivi – ha spiegato il sindaco, Livio Vecchiet – così come siamo intervenuti lungo le strade cittadine e nelle proprietà comunali, come le scuole ed il palazzo municipale. In questa direzione ci riteniamo un Comune virtuoso. Nel coso di questi anni – ha proseguito Vecchiet - siamo intervenuti molto sul risparmio energetico. Tutta l'illuminazione pubblica funziona con i led, parlo di quasi 3mila punti luce, mentre tutte le centrali termiche sono di ultima generazione e questo ha permesso di risparmiare 321 tonnellate annue di petrolio, riducendo le emissioni di Co2 di 746 tonnellate annue. Ma siamo anche intervenuti sugli impianti semaforici”.

Questo è il risultato di un “project financing” unico nel suo genere in Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione comunale, infatti, ha affidato la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, compresi i semafori e la gestione calore/raffrescamento degli immobili comunali per quindici anni alla ditta Chiurlo Tec, con sede a Campoformido.