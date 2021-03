Ronchi si prepara all'Europeo di softball

Ronchi dei Legionari aspetta il Campionato europeo di softball Seniores, in programma dal 27 giugno al 3 luglio. E, intanto, assapora la presenza allo stadio Giordano Gregoret della nazionale italiana che, da sabato 20 marzo, svolge proprio nella cittadina il suo primo raduno del 2021.

I grandi eventi trascinano anche l'economia. Appuntamenti che si traducono in notti negli alberghi, nei bad and breakfast e negli affittacamere, ma anche pranzi e cene nei ristoranti e trattorie. Ed è per questo che gli Europei saranno una vetrina importante. E che la città ci sia lo testimonia anche la visita, l'altro pomeriggio, dell'assessore allo sport, Erika Battistella, assieme al presidente della commissione consiliare sport, Renato Chittaro.

“Come sempre avviene – ha detto Battistella – abbiamo ricevuto una splendida accoglienza da parte dello staff della nazionale, così come quello della società Stars. Le ragazze azzurre ci hanno ringraziato per l’ospitalità e per la qualità dell'impianto sportivo. Molti lavori sono stati fatti quest’anno e mi riferisco al tetto degli spogliatoi ed alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione. Ora ci concentreremo sulla sistemazione dell'impianto di illuminazione. E mi sembra un'ottimo riscontro quello avuto dal presidente, Bruno Gasparotto per il buon lavoro svolto e che ci permette di dire che stiamo andando nella giusta direzione”.

Gli Europei di softball si erano già svolti a Ronchi dei Legionari nel 2011 e, se non ci fosse stato questo rinvio, si sarebbero dovuti giocare nella nostra regione dal 7 al 13 giugno. Ronchi si prepara e l'amministrazione comunale ha destinato una cifra di poco superiore ai 10mila euro per la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione del diamante di piazzale Atleti Azzurri d'Italia.

“Alla cultura e allo sport destiniamo importanti risorse – continua Battistella – ma vorremo fare ancora di più. Vorremo che la città diventasse un polo culturale di attrazione a livello regionale e per questo lavoreremo anche destinando, secondo le nostre disponibilità, nuove risorse finanziarie”.

Era il 1968 quando un gruppo di appassionati decisero di fondare a Ronchi dei Legionari una squadra di softball. Una passiona derivata dal guardare all’opera i maschi che qualche anno prima avevano dato vita ai Black Panthers.