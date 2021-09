Rugby, ecco la squadra del Comitato Fvg

Il Comitato del Friuli Venezia Giulia rugby mette il piede sull'acceleratore e da ufficialmente il via alla stagione sportiva, presentando il proprio nuovo staff tecnico.

Confermati il tecnico di sviluppo, Matteo Ambrosini, e il tecnico formatore d'area, Luca Nunziata, tante sono le nuove figure inserite nei quadri tecnici del Comitato Fvg. "Siamo riusciti a dare grande qualità al nostro gruppo allenatori - commenta Emanuele Stefanelli, presidente del Comitato Fvg - abbiamo lavorato sodo per dare compattezza e professionalità ad un gruppo già di suo molto preparato. Mai come in questa stagione è fondamentale per noi lavorare tutti uniti per dare nuova linfa ad un movimento che per oltre un anno e mezzo si è dovuto fermare. Il Friuli Venezia Giulia del rugby ha grandi potenzialità, penso che questo gruppo, in tutte le sue figure, possa dare quella struttura che aiuti a valorizzare le nostre giovani leve e, di fatto, a prepararle per la futura carriera ovale".

Ecco l'organigramma tecnico del Comitato Fvg:

- Tecnico Responsabile sviluppo regionale: Matteo Ambrosini

- Tecnico Formatore d'Area: Luca Nunziata

- Tecnico di supporto sviluppo regionale: Nicola Toffolo

- Tecnico Sviluppo Femminile: Luca Nunziata

- Tecnico di supporto sviluppo femminile: Sandro Fortunato

- Tecnici Supporto Skills e U.15/17:Kelemenic Sergio, De spirt Ivan, Pribaz Maurizio

- Coordinatore e Formatore Preparatori Fisici Regionali: Giuseppe Currò

- Preparatori Fisici: Currò Giuseppe (UD), Capozza Vincenzo (TS/GO), Muzzo Aura (PN), Gregorat Stefano (stagista)

- Mental Coach: De Spirt Ivan, Pribaz Maurizio