Rugby League, a Lignano Italia-Spagna

Tutto è pronto per la rincorsa alla Coppa del Mondo 2021 di Rugby League: l'Italia XIII, infatti, ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni Mondiali contro Spagna e Irlanda. Si giocherà il 2 novembre a Lignano Sabbiadoro contro gli spagnoli, calcio d'inizio previsto per le 16 allo stadio Teghil, e poi in trasferta a Dublino il 9 novembre, contro gli irlandesi.

"Siamo orgogliosi di poter iniziare questa nuova rincorsa alla Coppa del Mondo", commenta Orazio D'Arrò, presidente della Federazione Italiana Rugby League. "Stiamo lavorando sodo sul territorio per trovare le giuste sinergie e abbiamo costruito un campionato domestico che sta crescendo e da questo torneo abbiamo selezionato molti atleti".

"La Firl ha lavorato instancabilmente post RLWC2017 pensando alle imminenti qualificazioni", commenta Leo Epifania, head coach dell'Italia League. "Ora è il momento per costruire una squadra strutturata che affronti al meglio queste qualificazione; questo è un gruppo eterogeneo e molto coeso. Sono molto fiducioso".

Italia XIII

Lorenzo Grosso (no attached)

Tommaso Nicoli (Lignano Sharks)

Giuseppe Pagani (Lignano Sharks)

Emanuele Passera (Parma Cowboys)

Gioele Celerino (West Wales Raiders)

Richard Lepori (Swinton Lions)

Rinaldo Palumbo (London Skolars)

Alec Susino (Barrow Raiders)

Brenden Santi (Toulouse Olympique)

Simone Boscolo (Tully Tigers)

Jack Campagnolo (Tully Tigers)

Samuel Doleres (Eastwood)

Gus Garzaniti (Wests Magpies)

Anton Ilaria (St Marys)

Ryan King (Mounties)

Alexander Myles (Penrith Panthers)

John Trimboli (Penrith Panthers)

Ethan Natoli, (Coogee Randwick)

Michele Olocco (Carina Tigers)

Daniel Petralia, (Wentworthville Magpies)

Joseph Tramontana (Blacktown Workers)

Rhys Sciglitano (Blacktown Workers)