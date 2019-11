Rugby League, azzurri a Lignano

Domani lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro sarà teatro di due sfide internazionali di Rugby a XIII: alle 14 l'Italia A del rugby league sfiderà la Germania, mentre alle 16 l'Italia League se la vedrà contro la Spagna per una gara valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Nell'Italia A giocheranno ben cinque giocatori "made in Fvg": Mauro Quarino, Ippolito Occhialini e Giona Toffoletti, da Udine, Juan Vila e Tiziano Godina da Trieste.

Entrambe le gare potranno essere seguite in streaming dalla pagina Facebook della FIRL.

Ecco i convocati dell'Italia A per la sfida alla Germania: Josef Fella (Castelford Tigers); Shaun Brugel (Villefrance); Michele Garulli (Parma Cowboys); Guido Cicogna, Fabio Galetto, Marco Filon (Veneto Black Rabbits); Lorenzo Grosso, Luigi Giorgis; Juan Vila, Mauro Quarino, Giona Toffolett, Tiziano Godina, Ippolito Occhialini (Lignano Sharks); Riccardo Dodi, Bottoletti Davide, Coppi Manuel (Milano Mustangs).