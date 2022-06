Rugby League femminile, troppa Irlanda per l'Italia

L'Italia League Femminile cede all'Irlanda nella prima giornata dell'Europeo 2022: a Pasian di Prato le Azzurre vengono nettamente superate dalle irlandesi; 6 - 30 il risultato finale. L'Italia League paga la grande struttura irlandese e la maggior fisicità delle rugbiste ospiti. Le Azzurrre dal canto loro provano a giocare, ma tutte le folate offensive vengono magistralmente arginate dalla difesa dell'Irlanda League. Il secondo tempo dell'Italia è nettamente diverso, molto positivo al punto che il parziale risulta di 6 - 6. Un primo passo per il movimento è stato fatto, ora bisogna insistere con il lavoro per preparare al meglio la prossima gara contro il Galles, che si giocherà sabato 18.

"Non è stata una gara facile - commenta Alberto Suin, head coach dell'Italia XIII - devo però aspettarmi molto di più da queste ragazze perché hanno tanta qualità e le voglio vedere sovrastare le avversarie, a cominciare dalla prossima gara contro il Galles. Un primo tassello lo abbiamo messo, fa male perdere, ma da qui dobbiamo ripartire fin da subito. Sono certo che arriveranno tante soddisfazioni, già dal prossimo futuro".

"Le ragazze hanno dato tutto, dispiace perdere, ma non c'è tempo per piangersi addosso - sottolinea Paolo Iollo, vicepresidente della FIRL - questo è un gruppo forte e da qui come Federazione vogliamo costruire una lunga serie di successi. Siamo e sono certo arriveranno. Ora la testa guarda già al prossimo futuro che vuol dire Galles".

"Onore all'Irlanda, ma anche a noi che siamo ripartite dopo questo lungo periodo di pausa forzata - commenta Virginia Pinarello, capitano dell'Italia League - dobbiamo lavorare tanto e sodo. Tuttavia questo gruppo c'è e la gara con il Galles dovrà essere diversa, vogliamo dare un segnale forte per noi e per l'Italia del rugby league".

Italia League:

1 Pantaleoni Rebecca

2 Hassinen Rwan

3 Colangeli Giulia

4 Arzenton Giada

5 Giacomazzo Camilla Matilde

6 Menotti Alessandra

7 Piva Cecilia

8 Ascione Marika

9 Dall'Antonia Martina

10 Bettolati Rosa

11 Raisa Siria

12 Altea Forto

13 Pinarello Virginia C

14 Severgnin Marvin

15 iozzia Giulia

16 Orofino Elisa

17 Pandolfo Enrica

Marcatori Italia: meta Menotti tr Pantaleoni