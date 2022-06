Rugby League, l'Italia XIII Femminile a Pasian di Prato

L'avventura europea dell'Italia League Femminile di rugby inizia sabato 11 giugno in Friuli. Le azzurre, infatti, sfideranno l'Irlanda a Pasian di Prato - calcio d'inizio previsto per le 18 - nel primo turno dell'Europeo 2022.

Il progetto femminile è da sempre al centro dei piani della Federazione Italiana Rugby League e, dopo la pausa forzata a causa del Covid, in questo 2022 la guida tecnica azzurra, formata dal trio Suin, Pezzano e Dell'Era, è riuscita a costruire un percorso di allenamenti che ha permesso di ricostruire il gruppo, ricompattarlo e rinnovarlo con alcune giovani rugbiste di talento.

Il gran lavoro dei tecnici federali, poi, ha permesso di lavorare congiuntamente con tutto il panorama rugbistico nazionale, riuscendo a coinvolgere ragazze in maniera ottimale, dalla Sicilia fino al Piemonte.

"Siamo ben consapevoli dell'importanza del match contro l'Irlanda, ma per noi è fondamentale riprendere a costruire il progetto femminile - commenta Alberto Suin, head coach dell'Italia XIII Femminile - abbiamo un buon gruppo di ragazze e, soprattutto, c'è molto entusiasmo. Da qui vogliamo riprendere a costruire un lungo corso di rugby league femminile, nazionale e internazionale".

"Per noi questo 2022 è importantissimo - sottolinea Orazio D'Arrò, presidente della Firl - vogliamo lavorare a 360° per valorizzare tutto il movimento dal campionato italiano, passando per la Coppa del Mondo Maschile, l'Europeo U19, tutto il mondo del league femminile e giovanile. Siamo consapevoli che che sarà un'annata impegnativa, ma siamo pronti. Per le ragazze del League abbiamo grandi aspettative, ma allo stesso tempo vgiamo aiutarle a crescere senza pressioni. Siamo fiduciosi!".

L'Italia League Femminile: Arzenton, Ascione, Bettolati, Biondolillo, Colangeli, Dall'Antonia, Forto, Gai, Giacomazzo, Gurrieri, Hassinen, Iozzia, Agosta, Menotti, Orofino, Pandolfo, Pinarello, Piva, Raisa, Ruggeri, Severgnini, Viglianisi.