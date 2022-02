Rugby, nominati quattro delegati provinciali

Il Consiglio Federale, visto l'articolo 38 dello statuto federale, sentite le società del territorio viste le proposte pervenute dai rispettivi Consigli Regionali, considerata la disponibilità assicurata dai candidati a ricoprire l'incarico proposto, ha deliberato le nomine di quattro delegati provinciali per il quadriennio 2021/2024.

Si tratta di Federico Gabrielcig per Gorizia, Dario Piccinin per Pordenone, Giancarlo Stocco per Udine e Andrea Boltar a Trieste.

"Mi sento di complimentarmi con tutti per la nomina - commenta Emanuele Stefanelli, presidente del Comitato Fir FVG - in questo modo, sono sicuro, avremo un ulteriore strumento di aiuto che potrà permetterci di crescere in modo più capillare essendo al fianco delle nostra società".