Rugby Udine, tutti in campo

Fine settimana ricchissimo per il rugby bianconero. Tutti in campo, dai “veci” ai “boce”. Si comincia sabato 5 ottobre alle 15 e a dare fuoco alle polveri saranno gli old. In viale XXV Aprile è infatti in programma un torneo per veterani con gli urogalli a fare gli onori di casa. A seguire, alle 17, sempre in viale XXV Aprile, sarà l'under 14 a sostenere un doppio confronto con il maniago.

Alle 17.30, invece, sull'erba dello stadio “Gerli” il first xv affronterà l'ultimo test prima dell'inizio del campionato di serie a (domenica 20 ottobre), ospitando la seconda squadre del mogliano. In contemporanea la “cadetta” bianconera sarà in trasferta a Lubiana per un'amichevole contro un club della capitale slovena. Domenica 6 ottobre primi impegni ufficiali per Under 18 e 16. Il Friuli Venezia Giulia ospiterà il Mirano in via del maglio; alla stessa ora gli Under 16 giocheranno ad Asolo. Infine il minirugby sarà di scena a Gemona con le categorie Under 6, 10 e 12.