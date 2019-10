Sale l’attesa per il Trofeo Arteni

Gran finale per la stagione agonistica della Ciclo Assi Friuli che, come ormai tradizione, si congederà dal 2019 con l’organizzazione, domenica 6 ottobre, della 25esima edizione del Trofeo Arteni, valido anche per la Coppa Cis e il Gran Premio Colli Morenici. Al via i ciclisti della categoria Allievi, ai quali la società bianconera udinese dedica quasi interamente la sua attenzione. Per loro 84 chilometri da percorrere su un circuito da replicare cinque volte.

Si parte alle 10 da Tavagnacco per poi proseguire attraverso Pagnacco, Colloredo di Monte Albano, Ara Grande, Felettano, Leonacco e, infine, ancora Tavagnacco dove, a conclusione del carosello, è posto il traguardo d’arrivo su via della Madonnina, poco dopo mezzogiorno.

Il Trofeo Arteni, allestito in combinata da Ciclo Assi Friuli e circolo Cis, costituisce una prova spettacolare e selettiva, destinata a fare generalmente emergere i migliori.

UN PO’ DI STORIA. Nei primi tre anni protagoniste sono state le ragazze con Lisa Gatto (già campionessa italiana) ad affermarsi in due edizioni (1995 e 1997) interrotta solo da Kati Manfrin (prima nel 1996).

Poi sempre di scena i ragazzi con dominio iniziale degli sloveni Kristian Fait (1999), Denis Inamo (2000) e Grega Bole (2001). Replica dei portacolori del Friuli Venezia Giulia per merito di Cristian Terpin (2002), Diego Valoppi (2003), Stefano Presello (2004), Davide Gani (2005) e Paul Pontel (2006). Nuovamente atleti di oltre confine alla ribalta con Pavel Gorenc (2007) e Blaz Bogataj (2008).

L’albo d’oro viene quindi allungato dai regionali Marco Corrà (2009), Giacomo Parma (2010), Giulio Pestrin (2011), Jan Petelin (2012) e Stefano Di Benedetto (2013). Negli ultimi anni sul gradino più alto del podio sono saliti rispettivamente il veneto Filippo Della Bianca (2014) e poi ancora Emanuele Amadio (2015), Federico Guizzo (2016) pure lui di un club veneto, Manlio Moro (2017) e il triestino Daniel Skerl che ha firmato l'ultima edizione (2018).