Sale l'attesa per il Giro d'Italia

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Giro d'Italia 2020 che, il 18 e il 20 ottobre, farà di nuovo tappa sulle strade friulane.

Nell'attesa dei protagonisti della corsa rosa, il Comitato locale ha messo a punto una trentina di appuntamenti. Si parte domenica 4 ottobre con 'Ciclismo è Poesia', spettacolo di Dino Persello in programma alle 17 in piazza a Canebola (in caso di maltempo nell'aula magna delle scuole di Faedis). La pièce di Persello farà poi tappa venerdì 9 ottobre alle 20.30 al Castello di Ragogna; giovedì 15 alle 20.30 nella sala consiliare di Basiliano; domenica 18 alle 18 nella sala comunale di San Daniele. Infine, lunedì 19 a Udine, in piazza San Giacomo, accompagnato da Teo Rossi alle tastiere.

Giovedì 8 appuntamento a Cavalicco, alle 18.30, nella chiesetta di San Leonardo, con la mostra storica 'Il ciclismo udinese negli anni '50 - Petrei, Comuzzo, Pizzali e Zuliani' realizzata da Renato Bulfon e Ciclismo Mortegliano.

Sabato 10 ottobre alle 11 a Villanova delle Grotte concerto in grotta a cura del Comune di Lusevera. Alle 14.30, invece, a Monteaperta di Taipana sarà la volta del Risveglio delle tigri, esibizione/gara di tiro alla fune amatoriale maschiele e femminile.

Domenica 11 appuntamento a San Pietro al Natisone con la Castagnata della corsa rosa - Sapori nelle valli (dalle 10 alle 18). Sempre domenica, ma a Pulfero, spazio alla quinta Festa del Castagno gigante, con ciclo-escursioni in programma fino al 1 novembre.

Martedì 13 a Villa Manin di Passariano (ore 10.30-18.30) visita agli spazi della dimora dogale. Alle 18, appuntamento nella Biblioteca civica don Gilberto Pressacco con 'Biciterapia' di Nila Brollo, presentazione libro-dialogo con l'autrice con Tiziana Cividin.

Venerdì 16, alle 19, nella Cappella di Sant'Andrea Apostolo di Villa Manin Voci e strumenti del patriarcato. Alle 20.45, al Museo della Grande Guerra di Ragogna, conferenza su Ottavio Bottecchia con lo storico Marco Pascoli. Alle 20, al parco intercomunale di Villa Santina, Salite in rosa - Lo Sport quale strumento di prevenzione contro i tumori. Alle 21 ad Aviano, nella tensostruttura Palapleif, il cabaret di Carlo Frisi accompagnato dalla musica della Bat Band di Aviano.

Sabato 17 alle 19 scatta Udine sotto le stelle... in rosa, con un ricco calendario di appuntamenti fino al 19 ottobre. Ad Aviano, alle 10.30, intitolazione della Strada dello Sport che da Aviano porta a Piancavallo come Salita Pantani alla presenza della madre del campione. Alle 21, nella tensostruttura, Proscenium Teatro presenta 'Prima le donne'. A Villa Santina, alle 20, 'Non solo rosa' storie di viaggi e mobilità sostenibile in bici.

Sempre sabato, alle 11, a Villa Manin, nella sala riunioni Pro Loco, presentazione del libro di Giorgio Felcaro. A Bertiolo, alle 17, la città del vino apre le porte della sua enoteca, del locale storico Grossutti e di Cabert Bertiolo (fino al 19 ottobre). A Nimis, alle 17, inaugurazione della mostra ricordo 'Pino Cainero e l'ultimo Coppi'; segue Marco Pastonesi che presenta il volume 'Ultimo Coppi'.

Domenica 18 alle 19 ad Adegliacco 'Una terra di campioni onora i suoi olimpionici' con Franco Bertoli, bronzo nel volley a Los Angeles, Alessandro Orlando, azzurro a Barcellona 1992, e Chiara Cainero, oro nel tiro a volo skeet a Pechino 2008 e argento a Rio 2016. A Faedis cantine aperte Alla corte del Refosco (dalle 10 alle 18 - fino al 19 ottobre). Alle 19, a Nespoledo di Lestizza, nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, 'Beethoven, la Nona e due pianoforti'.

Domenica, nel centro storico di San Daniele, mercatino rosa con food truck e mostra esposizione di biciclette degli anni 1926-1949; esibizione itinerante di un gruppo di tamburini, rassegna di manifesti, maglie e bici dal 1984 al 2003 di Pantani e gregari a cura di Mario Cionfoli (anche lunedì). A Camino al Tagliamento, alle 19, Musica Serenissima nell'Antica Pieve di Santa Maria. A Ragogna, dalle 9.30 alle 18 musei e castelli aperti con visite al Lago.

Lunedì 19, a Buia, alle 10.30, all'auditorium comunale Gianni Savio incontra gli studenti. A Udine, uno dei momenti clou degli appuntamenti rosa, con le 17 sfilata-concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia.

A San Daniele, alle 18.30, incontro al cinema Splendor per parlare di Fausto Coppi con Marco Pastonesi; alle 20.30, la pièce teatrale 'E tu, te lo ricordi Marco?' di Alessio Berti e Mario Cinonfoli, regia di Laerte Schiavo. Alle 20.30 a Ragnogna concerto nella chiesa di Muris con il coro Ana di Udine - Gruppo di Codroipo.