Sale l'attesa per il Gran Premio Val Degano

Domenica 29 maggio scatta il Gran Premio Val Degano che animerà le strade della Carnia all'insegna del ciclismo Under 17.

La gara organizzata dall'Asd Ciclo Assi Friuli si disputa per la prima volta nel 2018 con un percorso che, dopo aver attraversato diversi Comuni carnici, risaliva la Val Degano e si concludeva a Sappada. "Un tracciato di grande attrattiva paesaggistica e di buon contenuto tecnico per una manifestazione riservata alla categoria U17", spiegano dalla Ciclo Assi. "L’idea era nata tra sportivi a dicembre 2017, con l’intento di dare un benvenuto in Friuli alla località dolomitica. Dopo tre edizioni, quest'anno purtroppo non potremo proporre il consueto arrivo a Sappada. Ma non potevamo tradire le aspettative di sportivi e club che attendono questa manifestazione inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana".

"Così, abbiamo deciso di modificare il percorso che da Trasaghis, passerà per Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Raveo, Ovaro, Comeglians, Rigolato e Forni Avoltri, prima del gran finale a Piani di Luzza al Villaggio Bell’Italia. 58,5 i chilometri di questa manifestazione che, arrivando nel cuore delle montagne del Friuli, alle pendici del Monte Coglians, darà continuità al progetto nato nel segno dell'amicizia", conclude la Ciclo Assi.