Sale l'attesa per il Raduno Carnia 4x4

Il Fuoristrada Club Tolmezzo organizza l’edizione numero 25 del Raduno Carnia 4x4 Memorial Titta Concina, il 20 giugno. Un anniversario davvero da record!

Data l’eccezionalità dovuta al virus, il FCT si è impegnato in questa particolare avventura per la grande passione legata all’ambiente e a i paesaggi carnici. La manifestazione mantiene il carattere di sempre, pertanto ancora una volta viene data grande importanza alla raccolta ecologica.

Infatti, come tradizione vuole anche quest’anno gli equipaggi partecipanti, dovranno raccogliere eventuali rifiuti che troveranno lungo il percorso. Alla fine della giornata i rifiuti saranno raccolti, pesati e consegnati alla piazzola ecologica di Tolmezzo, il cui Comune ha nuovamente rinnovato il patrocinio.

Il conteggio dei rifiuti pesati darà vita a una classifica, e durante le premiazioni verranno consegnati trofei e prodotti tipicamente carnici; così da rendere ancora più positiva l’esperienza della giornata. Una classifica senza dubbio diversa rispetto a tutte le altre manifestazioni, che nel corso degli anni ha caratterizzato l’EcoRaduno Carnia 4x4.

Sarà data anche particolare importanza alle capacità di guida in fuoristrada, lungo un tracciato particolarmente interessante, studiato ad hoc con l’ausilio delle Autorità locali, per rendere questa avventura entusiasmante per ogni partecipante.

Un’altra caratteristica che sicuramente renderà la giornata molto piacevole è data dalle soste di carattere gastronomico che prevedono la degustazione di prodotti locali di alta qualità, e confezionati con materiali biodegradabili ed ecologici, quali i formaggi del Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, ed ancora gli ottimi e golosi dolci della pasticceria De Marchi sempre di Enemonzo; mentre tutti brinderanno con la salutare acqua Goccia di Carnia.

Gli Organizzatori hanno lavorato a lungo per recepire e divulgare le norme anti virus; e seguendo i parametri già inseriti nell’edizione dello scorso anno; nuovamente è stata introdotta l’iscrizione esclusiva online. Quindi tutti i partecipanti dovranno completare la documentazione prima di raggiungere la partenza, affinchè domenica 20 giugno alla partenza presso il Ristorante Tan Bon di Amaro, non ci siano assembramenti.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sulla home page di www.motorsand4x4.com; oppure essere richieste via mail a: info@fuoristradaweb.com