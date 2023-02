Sale l'attesa per l’Unesco Cities Marathon

Dopo un’assenza durata quattro anni, con tre edizioni cancellate, l’Unesco Cities Marathon Fvg è pronta a tornare ai nastri di partenza. Domenica 26 febbraio si riaccenderanno i riflettori sulla maratona delle città dell’Unesco, che per l’edizione della ripartenza ha previsto un percorso nuovo di zecca, con partenza e arrivo a Palmanova, la celebre “città stellata”, e passaggio pure per Aquileia.

La manifestazione sarà ufficialmente presentata lunedì 20 febbraio, alle 11, nella sala consiliare del Comune di Cividale del Friuli.

L’ultima edizione – la settima di una serie iniziata nel 2013, quando sul traguardo di Cividale del Friuli furono assegnate anche le maglie tricolori Fidal – si era disputata il 31 marzo del 2019, quando gli eventi che la costituivano erano arrivati a coinvolgere quasi 2.500 partecipanti. Poi è arrivata la pandemia. L’Unesco Cities Marathon FVG si è fermata per tre anni, ha colto l’occasione per definire un nuovo progetto organizzativo e ora è pronta a ripartire con rinnovate ambizioni e forte dell’esperienza maturata in quasi un decennio di attività.

L’Unesco Cities Marathon Fvg, anche nel 2023, non sarà soltanto la gara sulla distanza regina dei 42 km. Sulle strade della Storia, ci sarà spazio anche per la Iulia Augusta Half Marathon, prova sui 21 km della mezza maratona, per l’Unesco in Rosa, la corsa con fini benefici dedicata alle donne (parte del ricavato andrà a supporto delle iniziative della LILT), per il nordic walking e per la passerella degli Special Olympics. Insomma, un evento per cinque grandi traguardi, con caratteristiche diverse tra di loro e in grado di coinvolgere un’ampia platea di runners e camminatori.

L’edizione 2023 dell’Unesco Cities Marathon FVG sarà anche valida come campionato nazionale CSEN di corsa su strada. Appuntamento a lunedì 20 febbraio per la “vernice” ufficiale di un evento che riparte nel segno dello sport e del territorio.

In Friuli Venezia Giulia per sette anni, dal 2013 al 2019, si è corsa l’unica maratona al mondo che collegava tre siti appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Cividale del Friuli, antica capitale longobarda, Palmanova, la celebre “città stellata”, e Aquileia, città dalle importanti vestigia romane, sono state idealmente unite da una gara sui classici 42,195 km della maratona che, con il passare degli anni, si è progressivamente allargata ad altri eventi, realizzando un riuscito binomio tra sport, cultura e territorio. La storia dell’Unesco Cities Marathon si è interrotta dopo l’edizione del 2019, quando nuovi progetti erano già all’orizzonte.

L’arrivo della pandemia ha determinato l’annullamento dell’edizione 2020 e poi di quelle successive, accomunando il destino dell’Unesco Cities Marathon a quello di molti altri eventi in tutto il mondo. Ora, però, l’ormai classica maratona del Friuli Venezia Giulia è pronta a ripartire. L’ottava edizione dell’Unesco Cities Marathon FVG si svolgerà il 26 febbraio 2023, avrà come baricentro Palmanova e sarà accompagnata da un ricco cartellone di eventi collaterali dedicato a tutti gli appassionati del running.