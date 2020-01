Sale l'attesa per la Ski Krono Varmost

Sabato 1 febbraio si disputerà la 18esima edizione della Ski Krono Varmost, la gara promozionale di sci alpinismo in notturna del Varmost. La manifestazione si compone di due eventi: la tradizionale cronoscalata Ski Vertical individuale e la terza Ski Raid a coppie. L’evento è valido come 21° memorial Claudia Corisello. Alle 17 partirà la gara a coppie, con tre salite e due discese, per un dislivello in salita di 2mila metri e uno sviluppo di circa 15 chilometri. Alle 18, invece, scatterà la prova individuale che prevede la classica salita su un dislivello di 830 metri e una lunghezza di 4,3 chilometri. Non solo sci e pelli di foca: sarà, infatti, possibile partecipare alla cronoscalata anche con con le Ciaspole, con successiva discesa mediante le seggiovie.

Il traguardo di tutte le categorie è posizionato nella suggestiva cornice di Malga Varmost, finestra panoramica sulle Dolomiti Friulane, alla quota di 1800 metri. Sempre in quota, al Self Service Varmost, è prevista la cena dei concorrenti e degli eventuali accompagnatori. Le seggiovie di PromoturismoFvg sono aperte al pubblico che vorrà assistere e tifare i concorrenti nel transito di Som Picol oppure al traguardo di malga Varmost. Per motivi di sicurezza le discese a valle si devono concludere entro le 21.30.

Le iscrizioni si presentano online sul sito www.for-adventure.it fino alle 17 di venerdì 31 gennaio. Dopo tale termine sarà ancora possibile iscriversi all’ufficio gare con un piccolo aumento di costo.