Sale l'attesa per Monfalcone-Cividale

Sabato 9, alle 19.30, la Ueb Gesteco Cividale giocherà a Monfalcone nell’undicesima di ritorno del girone B di serie B: arbitri Diego Secchieri di Venezia e Michele Biondi di Trento.

"La partita si presenta da sola, essendo un derby", sono le parole di Alessandro Cassese. "Quindi, come tutti i derby, è una sfida particolare che prescinde dagli aspetti tecnico-tattici. Sarà molto importante l’approccio, giocando in trasferta. Dovremo essere bravi a contenere le loro folate di entusiasmo perché i cantierini vivono molto di questo. Dovremo, infine, essere umili, compatti e consapevoli che i nostri avversari ci daranno battaglia dall’inizio alla fine".

Media - La partita di domani verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 19.25 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda sempre domani alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.